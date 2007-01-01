Аистята начали вылетать из гнезд в Калужской области

Подросшие птенцы совершают первые полеты под присмотром старших.

Фото из Спас-Деменского района 16 июля опубликовал орнитолог Юрий Галченков.

- Теперь, бывает, посещаешь гнездо, оно как будто жилое, но никого нет, - рассказал он. - А ответ кроется на ближайшем лугу, где весь выводок не спеша пасётся, познавая мир под присмотром родителя. Вот и здесь все три птенца разгуливают на лугу в 300 метрах от гнезда.