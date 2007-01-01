Горячая линия фонда «Защитники Отечества» в Калуге в сутки принимает до 900 звонков
Калужские ветераны СВО и их семьи могут получить помощь на горячей линии. Звонить можно по номеру 117 (добавочный 1).
Как рассказали 16 июля в правительстве Калужской области, 90% звонков принимают в течение первых 30 секунд.
За сутки на линию поступает около 700–900 звонков.
Самыми популярными темами являются поиск родственников, заключение контракта и условия, выплаты, льготы, получение ветеранского удостоверения.
Также в правительстве отметили, что филиалы фонда открыты во всех регионах.
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