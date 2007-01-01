В Оптиной пустыни собирают информацию об убитых монахах для внесения их в список святых

Насельники обители иеромонах Василий (Росляков), иноки Ферапонт (Пушкарев) и Трофим (Татарников) были убиты в 1993 году душевнобольным человеком. Трагедия произошла на Пасху.

Епископ Иосиф на фестивале "Дни Достоевского" рассказал, что уже собраны десятки "свидетельств о чудесах, связанных с убиенными отцами". Судя по его словам люди обращаются к ним в своих молитвах и получают помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Также епископ Иосиф отметил, что к канонизации необходимо подходит серьезно и исследовать все материалы должным образом.