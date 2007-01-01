В Калуге пройдут мероприятия, посвященные общественным советам при органах власти
Будет идти речь о проблемах и перспективах общественных советов при РОИВ.
Также запланировано выездное заседание Общественного совета при Минтруда России.
- Участники мероприятий дадут оценку эффективности действующего порядка формирования и работы советов в субъектах, обсудят развитие системы общественного контроля и ознакомятся с региональным опытом развития института поддержки семьи на примере Калужской области, - отметили в правительстве.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....