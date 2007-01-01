В Калужской области повышают качество жизни пожилых людей

Об итогах работы в рамках нацпроекта «Демография» в первом полугодии в понедельник, 15 июля, рассказали в правительстве региона.

За шесть месяцев социальными услугами воспользовалось больше 36 тысяч человек.

В комплексном центре социального обслуживания населения «Забота», Людиновском и Дзержинском центрах социального обслуживания работают отделения социальной реабилитации для людей пожилого возраста и инвалидов.

Там, в частности, проходят оздоравливающие мероприятия. Курс реабилитации прошли 247 человек.

Подать заявление, чтобы человека признали нуждающимся в соцобслуживании, можно через Госуслуги.