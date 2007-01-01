В Калужской области повышают качество жизни пожилых людей
За шесть месяцев социальными услугами воспользовалось больше 36 тысяч человек.
В комплексном центре социального обслуживания населения «Забота», Людиновском и Дзержинском центрах социального обслуживания работают отделения социальной реабилитации для людей пожилого возраста и инвалидов.
Там, в частности, проходят оздоравливающие мероприятия. Курс реабилитации прошли 247 человек.
Подать заявление, чтобы человека признали нуждающимся в соцобслуживании, можно через Госуслуги.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....