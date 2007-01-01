Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева рассказала о реализации стратегических программ в регионе
На планерке регионального правительства, которую провела заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова в понедельник, 8 июля, обсудили реализацию стратегических инициатив Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в Калужской области.
Региональный детский омбудсмен Ирина Агеева рассказала, что область принимает активное участие в программах: «Страна для детей», «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь», «Дети в семье» . Благодаря этим программам в нашем регионе подростков социализируют, поддерживают, создают для молодежи специальные пространства.
В данный момент активно разрабатывается направление, которое подразумевает создание центров дневного пребывания для детей с особенностями развития. Регион вошел в проект федерального Уполномоченного и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по обучению региональных тренеров (клинический психолог и врач-генетик) .
Руководитель администрации губернатора дала положительную оценку работе детского омбудсмена и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....