Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева рассказала о реализации стратегических программ в регионе

На планерке регионального правительства, которую провела заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова в понедельник, 8 июля, обсудили реализацию стратегических инициатив Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в Калужской области.

Региональный детский омбудсмен Ирина Агеева рассказала, что область принимает активное участие в программах: «Страна для детей», «Подростки России», «Сопровождение через всю жизнь», «Дети в семье» . Благодаря этим программам в нашем регионе подростков социализируют, поддерживают, создают для молодежи специальные пространства.

В данный момент активно разрабатывается направление, которое подразумевает создание центров дневного пребывания для детей с особенностями развития. Регион вошел в проект федерального Уполномоченного и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по обучению региональных тренеров (клинический психолог и врач-генетик) .

Руководитель администрации губернатора дала положительную оценку работе детского омбудсмена и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.