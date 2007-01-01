Противодействие экстремизму обсудили в правительстве Калужской области
Обсуждалась реализация в нынешнем году Стратегии противодействия экстремизму в стране.
За первые полгода было 12 инфоповодов, требующих проверки и реагирования для предупреждения экстремистских проявлений.
Также отмечалось, что Калужская область приостановила действие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.
Стал больше список сфер, где нельзя работать мигрантам.
В обнинском лицее «Держава», а также школах №33 и №45 в Калуге ведется адаптация детей-инофонов.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....