Противодействие экстремизму обсудили в правительстве Калужской области

Об этом шла речь на заседании в понедельник, 15 июля.

Обсуждалась реализация в нынешнем году Стратегии противодействия экстремизму в стране.

За первые полгода было 12 инфоповодов, требующих проверки и реагирования для предупреждения экстремистских проявлений.

Также отмечалось, что Калужская область приостановила действие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

Стал больше список сфер, где нельзя работать мигрантам.

В обнинском лицее «Держава», а также школах №33 и №45 в Калуге ведется адаптация детей-инофонов.