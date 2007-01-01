Поддержку беременных женщин обсудят на форуме «Сообщество» в Калуге

Различные мероприятия пройдут в нашем городе 18-19 июля.

В частности, на форуме в рамках круглого стола будет идти речь о роли общества и врачей в сокращении количества абортов, рассказали в пресс-службе правительства.

Также будет презентована книга «Папина дочка», которую написала зампредседателя Комиссии Общественной Палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.