Археологи обнаружили дракона в Калужской области

Костяную накладку с изображением мифического героя удалось найти на раскопках Любутского городища на берегу Оки в Ферзиковском районе.

В этом году экспедиция отметила юбилейный 30-й сезон, сообщили в понедельник, 15 июля, в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

- Удалось открыть остатки фортификационных сооружений в виде сохранившегося каменного пояса, - пояснили в управлении. - Интерпретировать находку еще предстоит в ходе научного исследования уже после полевого сезона. Среди интересных находок – известные любутские пряслица, янтарные и стеклянные бусины, монеты, наконечники стрел, декоративные подвесы. Но самой восхитительным открытием сезона стала костяная накладка с изображением мифического существа в виде дракона.

Изучает этот памятник Любутская археологическая экспедиция под руководством заведующего научно-исследовательским отделом Калужского объединенного музея-заповедника Игоря Болдина.