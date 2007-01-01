Археологи обнаружили дракона в Калужской области
В этом году экспедиция отметила юбилейный 30-й сезон, сообщили в понедельник, 15 июля, в управлении по охране культурного наследия Калужской области.
- Удалось открыть остатки фортификационных сооружений в виде сохранившегося каменного пояса, - пояснили в управлении. - Интерпретировать находку еще предстоит в ходе научного исследования уже после полевого сезона. Среди интересных находок – известные любутские пряслица, янтарные и стеклянные бусины, монеты, наконечники стрел, декоративные подвесы. Но самой восхитительным открытием сезона стала костяная накладка с изображением мифического существа в виде дракона.
Изучает этот памятник Любутская археологическая экспедиция под руководством заведующего научно-исследовательским отделом Калужского объединенного музея-заповедника Игоря Болдина.
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