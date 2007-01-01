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Жара в Калуге не отступает

Синоптики не обещают прохладу.
07:30 сегодня
0 870
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 15 июля, жара в Калуге не отступает, говорят синоптики.

Утром еще терпимо, +20 градусов.

Днем духота, +30. Ветер не облегчит ситуацию - слабый, до трех метров в секунду.

Вечером около +25 градусов.

Днем и вечером местами по области возможен кратковременный дождь.

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Лента комментариев
RudeBoy

...
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Утро было недобрым у жителей дома по улице Фридриха Энгельса в Калуге
17:49 14.07
1 2122
Василёк

забыли запретительные знаки там повесить просто.

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17:37 14.07
1 2561
Александр KU

Не забудьте рассказать людям о настоящему предназначении этих зданий. А именно в качестве станций по добыче атмосферного электричества (на старых фото, вы не увидите никаких крестов. На их месте шпили или принимающие улавливающие антенны. А теперь вещают лапшу на уши.

...
Общество
14 июля в Калуге ломали Московские ворота
15:42 14.07
4 9137
Александр KU

Открою вам секрет, после 20 в Калуге вообще трудно куда то уехать. Все верно 1 транспорт в час, если повезёт. 61 например после 20, это не просто удача, а как сорвать Джек пот в Казино.

...
Общество
Калужане не могут уехать с Грабцевского шоссе
15:32 14.07
1 4892
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Строительство каменного храма римских бессребреников  Косьмы и Домиана, на современном месте завершилось  в 1794 года.

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Александр Агапов

Петербуржцы тихо завидуют Калужанам... Нам ещё мусор из города убрать и всё - первое место наше.

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VGA

Надоели эти солдатики.

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На то они и жители чтобы жаловаться. В министерстве виднее

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Александр KU

Открою вам секрет, после 20 в Калуге вообще трудно куда то уехать. Все верно 1 транспорт в час, если повезёт. 61 например после 20, это не просто удача, а как сорвать Джек пот в Казино.

...
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