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Общество

Двухколесный беспредел творится на Пуховском пруду в Калуге

Очевидцы поделились видео.
11:15 сегодня
0 135
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Читатели прислали в редакцию видео, снятое поздним вечером на Пуховском пруду в Калуге.

- На Пуховском пруду прям по пешеходной дорожке катаются мотоциклисты! - сообщают возмущенные калужане.

Видимо, это тот случай, когда калужане владеют двухколесным транспортом, но не гражданской сознательностью и знанием ПДД.

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10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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