Калужане не могут уехать с Грабцевского шоссе

Наш читатель прислал жалобу.

В пятницу вечером, 12 июля, в редакцию обратился наш читатель.

Мужчина сообщил, что вечером калужане тщетно ждут общественный транспорт на Грабцевском шоссе.

- Конечная маршрута 77 на Грабцевском шоссе, после 20:00 невозможно уехать, заявленное расписание не соответствует реальности! Водители высаживают людей из центра и уезжают дальше по своим делам. И это в большом микрорайоне, где много новостроек и планируется школа. Такая ситуация уже давно.

В день обращения мужчина прождал общественный транспорт 45 минут!