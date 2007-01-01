Калужане не могут уехать с Грабцевского шоссе
В пятницу вечером, 12 июля, в редакцию обратился наш читатель.
Мужчина сообщил, что вечером калужане тщетно ждут общественный транспорт на Грабцевском шоссе.
- Конечная маршрута 77 на Грабцевском шоссе, после 20:00 невозможно уехать, заявленное расписание не соответствует реальности! Водители высаживают людей из центра и уезжают дальше по своим делам. И это в большом микрорайоне, где много новостроек и планируется школа. Такая ситуация уже давно.
В день обращения мужчина прождал общественный транспорт 45 минут!
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....