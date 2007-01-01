В Калужской области за неделю подешевели свекла и огурцы, а вот картофель и капуста стали дороже
Регион продолжает держать минимальные цены на куриное мясо, овощные и мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, соль, сахар, пшено и гречку, по сравнению с соседними областями.
Третье место в ЦФО Калужская область занимает по стоимости бензина. Его цена, по сообщению ведомства составляет 54,39 рублей за литр. А по дизельному топливу регион на 4 месте ЦФО с ценой 61,20 рублей за литр.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....