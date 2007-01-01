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Главная Новости Общество В Калужской области за неделю подешевели свекла и огурцы, а вот картофель и капуста стали дороже
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В Калужской области за неделю подешевели свекла и огурцы, а вот картофель и капуста стали дороже

Еженедельный рейтинг цен представило министерство конкурентной политики Калужской области.
15:48 сегодня
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Регион продолжает держать минимальные цены на куриное мясо, овощные и мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, соль, сахар, пшено и гречку, по сравнению с соседними областями.

Третье место в ЦФО Калужская область занимает по стоимости бензина. Его цена, по сообщению ведомства составляет 54,39 рублей за литр. А по дизельному топливу регион на 4 месте ЦФО с ценой 61,20 рублей за литр.

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Лента комментариев
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Александр KU

Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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