В Калужской области за неделю подешевели свекла и огурцы, а вот картофель и капуста стали дороже

Еженедельный рейтинг цен представило министерство конкурентной политики Калужской области.

Регион продолжает держать минимальные цены на куриное мясо, овощные и мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, соль, сахар, пшено и гречку, по сравнению с соседними областями.

Третье место в ЦФО Калужская область занимает по стоимости бензина. Его цена, по сообщению ведомства составляет 54,39 рублей за литр. А по дизельному топливу регион на 4 месте ЦФО с ценой 61,20 рублей за литр.