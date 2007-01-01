Полицейские Калужской области отметили юбилей создания ведомства на территории региона
На сцене пели и танцевали артисты Калуги, играл духовой оркестр Культурного центра и сотрудников ведомства.
Всем желающим показали выставку специальных средств, которые используют в работе полицейские.
Во время праздника в парке в субботу, 13 июля работало подразделение кадровой службы УМВД России по Калужской области. Гостей консультировали по поводу работы в подразделении МВД и поступления в учебные заведения системы МВД России.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....