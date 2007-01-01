В Калужской области три дня читают Достоевского

В Козельском районе с 12 по 14 июля проходят «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

На берегу пруда в селе Губино в эти дни работает международный студенческий лагерь. Более сотни молодых людей из России, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана и Молдавии приехали, чтобы вспомнить великого писателя.

С ребятами проводят беседы богословы, студенты дискутируют на вечные темы. В гости к ним приехал чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. В пятницу вечером с концертом выступил Дмитрий Певцов.

- Надеюсь, что для ребят лагерь станет основой для совместных проектов и инициатив, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Укрепит мир, дружбу и сотрудничество между народами.

Русский писатель Фёдор Достоевский приезжал в обитель в июле 1878 года. Беседы со старцами, в особенности с преподобным Амвросием, помогли писателю осознать свои творческие и духовные искания. Эта поездка, как пишут исследователи творчества Достоевского, стала важнейшей вехой в его жизни.