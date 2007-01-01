В Калужской области установили новый мемориал

Стелу «Рубеж воинской доблести» открыли в Сухиничском районе Калужской области.

Селу Богдановы Колодези звание «Рубеж воинской доблести» было присвоено в 2022 году.

В годы Великой Отечественной войны на этой территории проходили ожесточенные бои. С августа по сентябрь 1942 года в районе села Западный фронт держал важнейшую оборону. В результате был сорван план фашистов по передвижению в сторону Москвы.

Стелу в селе Богдановы Колодези установили в пятницу, 12 июля в день освобождения Сухиничского района от немецко-фашистских захватчиков.

- Бережно храним страницы истории Великой Отечественной войны, связанные с бессмертными подвигами, совершенными на калужской земле, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.