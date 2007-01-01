Больше половины абитуриентов калужских вузов подали заявки через Госуслуги
В пятницу, 12 июля, стало известно, что в России через портал Госуслуг подано более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи.
На портале в разделе «Поступление в вуз онлайн» в этом году абитуриенты могут не только подать документы на поступление в учебное учреждение, но и найти работодателя для заключения с ним договора на целевое обучение.
Около 60% заявлений в калужские вузы и колледжи поданы через Госуслуги.
Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Приём заявлений на среднее специальное образование завершится 15 августа.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....