Больше половины абитуриентов калужских вузов подали заявки через Госуслуги

Госуслуги упрощают подачу документов.

В пятницу, 12 июля, стало известно, что в России через портал Госуслуг подано более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи.

На портале в разделе «Поступление в вуз онлайн» в этом году абитуриенты могут не только подать документы на поступление в учебное учреждение, но и найти работодателя для заключения с ним договора на целевое обучение.

Около 60% заявлений в калужские вузы и колледжи поданы через Госуслуги.

Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Приём заявлений на среднее специальное образование завершится 15 августа.