В Калужской области открылась приемная Общественной палаты РФ

Жители региона могут направить свои обращения в ОП РФ онлайн. Также их можно принести лично во время работы форума "Сообщество". Он пройдет в Калуге 18-19 июля. Площадку для форума организуют в КГУ.

В 2023 году ряд вопросов удалось решить во время проведения форума.

Первая приемная для обращений граждан открылась в конце мая в Иркутске.