В Калужской области открылась приемная Общественной палаты РФ
Жители региона могут направить свои обращения в ОП РФ онлайн. Также их можно принести лично во время работы форума "Сообщество". Он пройдет в Калуге 18-19 июля. Площадку для форума организуют в КГУ.
В 2023 году ряд вопросов удалось решить во время проведения форума.
Первая приемная для обращений граждан открылась в конце мая в Иркутске.
Лента комментариев
Александр KU
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
ТОП народных новостей
За месяц
Дарья Суханова
0 1939