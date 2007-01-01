За первое полугодие 2024 года специалисты калужского кол-центра обработали свыше 78 тысяч заявок
В прошлом году специалисты кол-центра МФЦ обработали около 86 тысяч заявок. Снизить нагрузку до 78 тысяч удалось благодаря онлайн-сервисам. Об этом сообщил руководитель министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский.
В этом году калужане могут обратиться к виртуальному консультанту - роботу Алене, написать в онлайн-чат или обратиться за помощью к Telegram-боту.
Также было запущено автоматическое оповещение людей о записи на прием, о готовности документов и отправке их в архив по истечении пяти дней.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....