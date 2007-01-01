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Общество

За первое полугодие 2024 года специалисты калужского кол-центра обработали свыше 78 тысяч заявок

Нагрузка на сотрудников снизилась.
Софья Фирсова
15:11 сегодня
0 219
Читайте KP40.RU:

В прошлом году специалисты кол-центра МФЦ обработали около 86 тысяч заявок. Снизить нагрузку до 78 тысяч удалось благодаря онлайн-сервисам. Об этом сообщил руководитель министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский.

В этом году калужане могут обратиться к виртуальному консультанту - роботу Алене, написать в онлайн-чат или обратиться за помощью к Telegram-боту.

Также было запущено автоматическое оповещение людей о записи на прием, о готовности документов и отправке их в архив по истечении пяти дней.

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Лента комментариев
Александр KU

Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится.

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3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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