За первое полугодие 2024 года специалисты калужского кол-центра обработали свыше 78 тысяч заявок

Нагрузка на сотрудников снизилась.

В прошлом году специалисты кол-центра МФЦ обработали около 86 тысяч заявок. Снизить нагрузку до 78 тысяч удалось благодаря онлайн-сервисам. Об этом сообщил руководитель министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский.

В этом году калужане могут обратиться к виртуальному консультанту - роботу Алене, написать в онлайн-чат или обратиться за помощью к Telegram-боту.

Также было запущено автоматическое оповещение людей о записи на прием, о готовности документов и отправке их в архив по истечении пяти дней.