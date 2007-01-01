В Калуге обсудят роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики

18 и 19 июля в областном центре состоится форум Общественной палаты РФ «Сообщество».

В рамках встречи рассмотрят вопросы укрепления традиций и единства российской нации. Участники также обсудят роль народной дипломатии в реализация госнацполитики в условиях новых рисков и вызовов.

Модераторами дискуссии станут председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин и министр внутренней политики области Олег Калугин.

В Российской Федерации проживает представители свыше 190 национальностей, она одно из крупнейших многонациональных государств мира.