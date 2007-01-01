В Калуге обсудят роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики
В рамках встречи рассмотрят вопросы укрепления традиций и единства российской нации. Участники также обсудят роль народной дипломатии в реализация госнацполитики в условиях новых рисков и вызовов.
Модераторами дискуссии станут председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин и министр внутренней политики области Олег Калугин.
В Российской Федерации проживает представители свыше 190 национальностей, она одно из крупнейших многонациональных государств мира.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....