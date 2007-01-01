Губернатор поручил привлекать медиков в Калужскую область приватизацией

Меры социальной поддержки медицинских работников обсуждались на консультативном совете глав местных администраций в четверг, 11 июля

Обеспечение медиков служебным жильем, возможность его приватизации после 10 лет работы в учреждении, а также приоритетное предоставление земельных участков под строительство – все это содержалось в поручении Президента, что и стало поводом обсуждения.

- Возможность получить и приватизировать жилье может существенным образом повлиять на решение врача или фельдшера приехать на работу в сельские территории, позволит закрепить кадры на местах и сократить дефицит специалистов в здравоохранении, - подчеркнул Владислав Шапша.

Кстати, уже наметились положительные сдвиги в связи с повышением размера специальной социальной выплаты врачам в населенных пунктах до 50 тысяч человек. Теперь она достигла 50 000 рублей, а у средних медицинских работников – 30 000 рублей.

- Мы видим пока незначительную, но тенденцию к возвращению врачей на сельские территории, особенно из Московского региона. Но ключевым вопросом для таких работников становится в том числе вопрос жилья, закрепления на конкретном месте, - отметил министр здравоохранения области Константин Пахоменко.