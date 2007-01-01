Мистическая экскурсия в Тулу – путешествие, полное тайн и загадок

Оператор уже второй год активно развивает онлайн-сервис «Тревел-гид» и открывает для своих абонентов новые маршруты для отдыха в выходные. Причем не только в своих регионах, но и в соседних, например, в Туле.

Один из таких маршрутов журналисты и блогеры Калуги, Рязани и Тулы проверили на себе на пресс-мероприятии оператора. Встречу открыл Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2. Он не только представил тревел-гид, но и рассказал, почему же три региона собрали вместе. Оказывается, мы очень похожи. Во-первых, все дело во взаимном обмене туристами.

– По нашим данным, Москва является наибольшим поставщиком туристов в Калугу, Тулу и Рязань, но тем не менее жители наших регионов активно ездят друг к другу, – приводит интересную статистику Денис. – И как видно, расстояние что-то решает. Поскольку Калуга находится к Туле очень близко, в Тулу калужане ездят очень интенсивно, как и туляки в Калугу – порядка 250 тысяч посетителей в год.

Рязань жители Тульской области посещают вдвое реже – 120 тысяч, а вот Калужской менее 80 тысяч. Тульские достопримечательности интересуют рязанцев больше, чем калужские. 100 тысяч рязанских туристов отправляются в Тулу и менее 28 тысяч – в Калугу.

Во-вторых, наши регионы потребляют практически равное количество трафика – 15-18 Гб в месяц. А чтобы во время путешествий мы активно обменивались информацией с нашими друзьями в социальных сетях, оператор регулярно развивает сеть в популярных местах притяжения туристов. Поэтому в любой локации тревел-гида абоненты Tele2 остаются на связи.

Тревел-гид наполнен различными идеями, как спланировать отдых на несколько часов или дней. В Рязани таких идей 9, в Туле – 12, всего по регионам вокруг Москвы – более 70. А значит каждый сможет выбрать занятие по душе. Например, узнать тайны прошлого на иммерсивной экскурсии «Мистическая Тула», которая ведет своих посетителей от Кремлевского сада до подземного перехода. При этом на протяжении маршрута ждет полное погружение в атмосферу благодаря дополненной реальности. И все это проходит вечером на закате в рамках ежегодного молодежного проекта «Газон». Здесь калужане и другие гости города могут и кино посмотреть, и мастер-классы посетить, и зарядиться новыми впечатлениями. И, конечно же, отправить видеосообщение в чат друзьям – скорость передачи данных у Кремля более 100 Мбит/с.

И за это Tele2 большой плюс! Компания не только развивает сеть в регионах, но и с душой подходит к заботе о своих абонентах, предлагая им новые удобные сервисы и услуги.