В августе в Калуге пройдет форум «Цифровая эволюция»
Всероссийский форум пройдет в областном центре 8-9 августа. В нем примут участие около тысячи экспертов и ИТ-специалистов . Площадкой для проведения мероприятия станет Федеральный технопарк профессионального образования «Профессионалитет».
Основные темы мероприятия - национальный проект «Экономика данных» и возможности ИИ.
Также на форуме предусмотрена спортивная программа: диджитал-баскетбол, волейбольный матч «Все звезды Цифры», диджитал-хоккей, настольный теннис, хоккейный матч «Все звезды Цифры». Подобную информацию можно уточнить на сайте.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....