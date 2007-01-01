В августе в Калуге пройдет форум «Цифровая эволюция»

Заявки на участие можно подать до 31 июля.

Всероссийский форум пройдет в областном центре 8-9 августа. В нем примут участие около тысячи экспертов и ИТ-специалистов . Площадкой для проведения мероприятия станет Федеральный технопарк профессионального образования «Профессионалитет».

Основные темы мероприятия - национальный проект «Экономика данных» и возможности ИИ.

Также на форуме предусмотрена спортивная программа: диджитал-баскетбол, волейбольный матч «Все звезды Цифры», диджитал-хоккей, настольный теннис, хоккейный матч «Все звезды Цифры». Подобную информацию можно уточнить на сайте.