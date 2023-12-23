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ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную» ипотеку

С 10 июля клиенты могут оформить в ВТБ заявки по новым условиям «семейной» ипотеки. Подача документов доступна россиянам, воспитывающим одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6% годовых.
11:05 сегодня
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Все три категории заемщиков могут получить в ВТБ «семейную ипотеку» на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

Оформление заявок на обновленную «семейную» программу доступно через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях. В ВТБ клиенты могут сочетать «семейную» ипотеку с рыночными программами и получить до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 млн - в остальных регионах по комбинированной льготной ставке. Первый взнос должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет.

«В последний год «семейная» ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения «старых» условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Для ВТБ развитие комплексной работы с семьями - стратегический приоритет. ВТБ работает по «семейной» ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тысяч заемщиков банка, получив на покупку недвижимости более 1,1 трлн рублей.

Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, ВТБ развивает сервис «Социальный калькулятор». На горизонте 2026 года банк намерен увеличить количество получателей соцвыплат в 4 раза – до 3 млн человек. Для эффективного управления бюджетом семей ВТБ развивает экосистему дополнительных карт и стикеров, не взимает комиссию за оплату услуг ЖКХ, детских садов и школ. Банк также предоставляет цифровое оформление налоговых вычетов и онлайн-распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки. Кроме того, ВТБ бесплатно страхует всех детей в семье на случай критических заболеваний и реализует программу по поддержке будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности, риска смертности новорожденных и, как результат, повышение уровня рождаемости.

 

Ипотека с господдержкой для семей с детьми базовая Полная стоимость кредита 6,115%- 13,364%

Ставка 6% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка -гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 02.07.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. erid: 2VfnxxHKYKa
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Наконец-то указали название деревни корректно! Интересно, автору поставили ли на вид, т.к. эта описка-ляп повторилась 2 дня подряд? Зато почикали и 2 моих коммента...

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Mathematik

Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо.

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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