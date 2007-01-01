Медбрат из Калужской области был удостоен медали Луки Крымского

Указ об этом подписал Президент РФ.

Медицинский брат Валерий Левичев из городской поликлиники Кременок Жуковского района с ноября 2022 года работал фельдшером в ЛНР. Там он провел диспансеризацию 4,5 тысяч людей. В этом году он отправился на спецоперацию по контракту. Там он помогает эвакуировать бойцов и борется за их жизнь.

Медаль Луки Крымского Валерию Левичеву вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор поблагодарил медицинского работника.

- Не задумываясь о собственной безопасности, Вы совершаете подвиг, спасая жизни россиян, - отметил Шапша.