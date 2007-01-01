Медбрат из Калужской области был удостоен медали Луки Крымского
Медицинский брат Валерий Левичев из городской поликлиники Кременок Жуковского района с ноября 2022 года работал фельдшером в ЛНР. Там он провел диспансеризацию 4,5 тысяч людей. В этом году он отправился на спецоперацию по контракту. Там он помогает эвакуировать бойцов и борется за их жизнь.
Медаль Луки Крымского Валерию Левичеву вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор поблагодарил медицинского работника.
- Не задумываясь о собственной безопасности, Вы совершаете подвиг, спасая жизни россиян, - отметил Шапша.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....