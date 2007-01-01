Калужан и гостей города приглашают на закрытие фестиваля уличного искусства «Переход»

В субботу, 13 июля, на набережной Яченского водохранилища пройдет последний день фестиваля «Переход». Он проходит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

С 29 июня художники из России, Казахстана и Индии украшали областной центр, превращая его в единое арт-пространство. Фестиваль организовали ГАУ КО «Центр развития туризма «Калужский край», заручившись поддержкой Министерства культуры и туризма Калужской области.

Напомним, что в этот день движение по набережной будет ограничено.