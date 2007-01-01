Калужан и гостей города приглашают на закрытие фестиваля уличного искусства «Переход»
В субботу, 13 июля, на набережной Яченского водохранилища пройдет последний день фестиваля «Переход». Он проходит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
С 29 июня художники из России, Казахстана и Индии украшали областной центр, превращая его в единое арт-пространство. Фестиваль организовали ГАУ КО «Центр развития туризма «Калужский край», заручившись поддержкой Министерства культуры и туризма Калужской области.
Напомним, что в этот день движение по набережной будет ограничено.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....