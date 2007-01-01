В Калужской области суд заставил выплатить 192 тысячи незаконно уволенному

Ответчик оформил увольнение как дисциплинарное, но в суде доказать этого не смог.

Как сообщила в пятницу, 12 июля, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, в 2022 году гражданку М. приняли на работу в одно из ООО на должность заместителя генерального директора по юридическим вопросам. Договор заключался на три года и должен был окончиться в июле 2025 г.

Однако спустя четыре месяца руководитель предприятия издал приказ о вынесении ей выговора в связи с систематическими прогулами. А уже на следующий день уволил по дисциплинарным мотивам.

О своем увольнении гражданка М. узнала только из информационных источников Пенсионного фонда – руководитель не ознакомил ее ни с приказом о вынесении выговора, ни с документом об увольнении.

Кроме того, суд не смог добиться от ответчика ни письменных объяснений о причинах отсутствия на работе, ни официальных претензий к работе. Ответчик также не смог представить в суде табель учета рабочего времени и правила внутреннего распорядка.

Изучив материалы дела, суд принял решение, что гражданку М. уволили незаконно. Приказ о вынесении выговора также не соответствует нормам Трудового кодекса.

Общий размер компенсаций, которую предприятие теперь обязано выплатить гражданке М., составил более 190 тысяч рублей. Сюда входит в том числе и зарплата за все время вынужденного прогула.