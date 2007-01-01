Жара спадет на следующей неделе, но это неточно
В среду, 11 июля, синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился мнением, когда жара уйдет из центра России.
По его словам нам всем станет легче уже на следующей неделе, а сейчас температура воздуха на несколько градусов превышает климатическую норму.
- Сброс температуры полагаю произойдет в середине месяца, где-то 16 числа, когда температура вернется в рамки климатической нормы, - говорит Тишковец.
Однако погодные сервисы с ним не совсем согласны. Согласно данным Яндекс.Погоды, Гисметео в Калужской области 16 июля ожидается +28, «Расписание погоды» прогнозирует +26.
При этом средняя температура в июле для Калуги - порядка 23-24 градусов.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...