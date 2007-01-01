Жара спадет на следующей неделе, но это неточно

Синоптик Евгений Тишковец сделал прогноз.

В среду, 11 июля, синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился мнением, когда жара уйдет из центра России.

По его словам нам всем станет легче уже на следующей неделе, а сейчас температура воздуха на несколько градусов превышает климатическую норму.

- Сброс температуры полагаю произойдет в середине месяца, где-то 16 числа, когда температура вернется в рамки климатической нормы, - говорит Тишковец.

Однако погодные сервисы с ним не совсем согласны. Согласно данным Яндекс.Погоды, Гисметео в Калужской области 16 июля ожидается +28, «Расписание погоды» прогнозирует +26.

При этом средняя температура в июле для Калуги - порядка 23-24 градусов.