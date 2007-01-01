На форуме «Форсаж-2024» обсудили калужскую территориальную идентичность
В среду, 10 июля, в деревне Алопово Жуковского района Калужской области в рамках Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж-2024» прошло кейс-шоу «От первого лица». В нем принял участие заместитель губернатора Константин Горобцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На мероприятии обсуждали влияние территории на судьбу человека. Говоря об особенностях жителей нашего региона Константин Горобцов отметил, что калужане гордятся своей землей, соседи знают друг друга, в отличие от Москвы.
Также Горобцов акцентировал внимание на значимости закрепления перечня духовно-нравственных ценностей президентским указом для формирования идентичности российской молодежи.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...