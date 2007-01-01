На форуме «Форсаж-2024» обсудили калужскую территориальную идентичность

В среду, 10 июля, в деревне Алопово Жуковского района Калужской области в рамках Форума сообществ молодых специалистов «Форсаж-2024» прошло кейс-шоу «От первого лица». В нем принял участие заместитель губернатора Константин Горобцов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На мероприятии обсуждали влияние территории на судьбу человека. Говоря об особенностях жителей нашего региона Константин Горобцов отметил, что калужане гордятся своей землей, соседи знают друг друга, в отличие от Москвы.

Также Горобцов акцентировал внимание на значимости закрепления перечня духовно-нравственных ценностей президентским указом для формирования идентичности российской молодежи.