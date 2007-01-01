Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни

Наш город по итогам первого полугодия занял четвертую строчку.

В четверг, 11 июля, Финансовый институт при правительстве России опубликовал данные своего последнего исследования городов России по качеству жизни. Индекс этого показателя институт периодически выводит уже много лет.

Согласно последнему исследованию, в первом полугодии 2024 года индекс качества жизни в Калуге – четвертый по стране.

На первом месте Москва, на втором Грозный, на третьем Сочи и далее идем мы. При этом исследователи отмечают, что индекс качества жизни растет в целом по стране.

- Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при Правительстве РФ, показал, что по итогам 1 квартала 2024 года общая оценка качества жизни населением заметно выросла, - говорят организаторы исследования. - Итоговый Индекс качества жизни поднялся до 97 баллов против 91 в 4 квартале 2023 года.

Методология индекса такова, что учитывает огромное количество всевозможных параметров, которые влияют на качество жизни человека, такие как состояние системы ЖКХ, дорог, настроения в обществе, культуру, и т.п. Причем, это самое состояние оценивают сами жители данного города.

Приводим полный рейтинг от Финансового института.

Города с высоким качеством жизни

1 Грозный 75,6

2 Москва 75,2

3 Сочи 70,7

4 Калуга 66,8

5 Санкт-Петербург 66,5

6 Владимир 66,0

7 Новороссийск 65,1

8 Екатеринбург 64,4

9 Севастополь 64,4

10 Тула 63,9

11 Владикавказ 63,8

12 Тольятти 63,7

13 Тюмень 63,5

14 Махачкала 63,4

15 Кострома 63,2

16 Тверь 63,2

17 Набережные Челны 63,1

18 Липецк 62,7

19 Брянск 62,5

20 Симферополь 62,5

21 Казань 62,2

22 Сургут 61,7

23 Нижневартовск 61,4

24 Нижний Новгород 61,2

25 Курган 61,1

Города с достаточно высоким качеством жизни

26 Калининград 61,0

27 Пермь 61,0

28 Вологда 60,9

29 Череповец 60,5

30 Самара 60,4

31 Новосибирск 60,1

32 Краснодар 60,1

33 Нижний Тагил 60,0

34 Пенза 59,9

35 Томск 59,8

36 Ижевск 59,7

37 Ставрополь 59,6

38 Тамбов 59,3

39 Петрозаводск 59,2

40 Чебоксары 59,2

41 Ростов-на-Дону 58,7

42 Саранск 58,7

43 Рязань 58,4

44 Уфа 58,1

45 Магнитогорск 58,1

46 Иваново 58,0

47 Ярославль 57,2

48 Йошкар-Ола 57,0

49 Мурманск 57,0

50 Белгород 56,8

Города, где требуются усилия по повышению качества жизни:

• Архангельск,

• Астрахань,

• Барнаул,

• Владивосток,

• Волгоград,

• Волжский,

• Воронеж,

• Иркутск,

• Кемерово,

• Киров,

• Красноярск,

• Курск,

• Новокузнецк,

• Омск,

• Орёл,

• Оренбург,

• Саратов,

• Смоленск,

• Стерлитамак,

• Улан-Удэ,

• Ульяновск,

• Хабаровск,

• Челябинск,

• Чита,

• Якутск.