Калужанка ищет для кошечки добрые руки

Женщина приютила кошку с улицы.

В редакцию обратилась наша читательница и попросила найти добрые руки для подобранной на улице кошечки.

- В районе базы на Постовалова найдена кошечка. За две недели прежнего хозяина не нашли. Кошка с ошейником, чистая, добрая. Немножко откормили. Но у нас своих двое: кот и кошка, тоже когда-то подобранные.

Отдаем в добрые руки 89105227487.