Калужанка ищет для кошечки добрые руки
Женщина приютила кошку с улицы.
В редакцию обратилась наша читательница и попросила найти добрые руки для подобранной на улице кошечки.
- В районе базы на Постовалова найдена кошечка. За две недели прежнего хозяина не нашли. Кошка с ошейником, чистая, добрая. Немножко откормили. Но у нас своих двое: кот и кошка, тоже когда-то подобранные.
Отдаем в добрые руки 89105227487.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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