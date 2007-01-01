Жителей Калужской области пригласили принять участие в конкурсе BUILD SCHOOL PROJECT
Свои проекты могут присылать студенты вузов и колледжей, архитекторы, студии и мастерские, реставраторы, проектные институты.
Работы, которые были выполнены в последние три года, принимают по семи номинациям. Зарегистрироваться необходимо до 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Студенты могут получить специальную номинацию - «Лучший студенческий проект». Церемония награждения победителей состоится 15 ноября. Подробности можно уточнить на сайте или по телефону: + 7 (495) 691 98 45
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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