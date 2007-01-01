Жителей Калужской области пригласили принять участие в конкурсе BUILD SCHOOL PROJECT

Свои проекты могут присылать студенты вузов и колледжей, архитекторы, студии и мастерские, реставраторы, проектные институты.

Работы, которые были выполнены в последние три года, принимают по семи номинациям. Зарегистрироваться необходимо до 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Студенты могут получить специальную номинацию - «Лучший студенческий проект». Церемония награждения победителей состоится 15 ноября. Подробности можно уточнить на сайте или по телефону: + 7 (495) 691 98 45