В Калужской области усилили контроль за соблюдением ветеринарных правил
О профилактике бруцеллеза в регионе сообщил председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов во вторник, 9 июля. Он отметил, что в Брянской и Смоленской областях очаги бруцеллеза выявляют каждую неделю.
В 2024 году в нашем регионе вспышки заболеваний произошли в Жиздринском и Спас-Деменском районах из-за грубых нарушений ветеринарных правил со стороны владельцев подсобных хозяйств. Сейчас в этих местах установлен карантин. -
-Органам местного самоуправления рекомендовано не допускать продажу не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу молочных продуктов непромышленного изготовления, - отметили в пресс-службе правительства региона.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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