В Калужской области усилили контроль за соблюдением ветеринарных правил

О профилактике бруцеллеза в регионе сообщил председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов во вторник, 9 июля. Он отметил, что в Брянской и Смоленской областях очаги бруцеллеза выявляют каждую неделю.

В 2024 году в нашем регионе вспышки заболеваний произошли в Жиздринском и Спас-Деменском районах из-за грубых нарушений ветеринарных правил со стороны владельцев подсобных хозяйств. Сейчас в этих местах установлен карантин. -

-Органам местного самоуправления рекомендовано не допускать продажу не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу молочных продуктов непромышленного изготовления, - отметили в пресс-службе правительства региона.