В семьях «Мираторга» с 2020 года родились почти 6 тысяч детей

Брянск, 10 июля - АПХ «Мираторг», ведущий агропромышленный холдинг России, сообщает, что количество многодетных семей сотрудников компании в регионах присутствия превысило 1,5-тысячную отметку.

Лидерами среди «многодетных» регионов стали Брянская и Белгородские области. Всего в период с 2020 года у сотрудников агрохолдинга родилось 5,9 тысяч детей.

«Мираторг» - крупнейший работодатель в агропромышленной сфере России. Компания создала более 43 тысяч рабочих мест, большая часть из которых расположена в сельской местности. Потребность в кадрах активно растёт с расширением направлений работы. Создание комфортной социальной инфраструктуры для сотрудников и их семей — одно из важных направлений кадровой политики компании. Так, в компании действуют собственные жилищные программы, к Новому году, дети сотрудников получают сладкие подарки, а сами сотрудники – премии за выслугу лет и ежеквартальные мясные подарки. «Мираторг» ежегодно поздравляет будущих первоклассников, проводит новогодние елки, увлекательные экскурсии, корпоративные конкурсы и другие интерактивные мероприятия.

«Семья – хорошо, а многодетная – ещё лучше. Аксиома, которую знает каждый и которая сейчас вновь становится популярной у россиян. Мы поддерживаем желание наших коллег заводить больше детей и предоставляем им для этого все возможности: от достойной зарплаты, с которой сотрудники чувствуют себя уверенно, до предоставления жилья и оплаты расходов по обучению детей в вузах. Неудивительно, что многие работают в холдинге целыми семейными династиями», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».