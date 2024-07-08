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Версия: украинцы пытались угнать самолет из Шайковки Калужской области

Военный эксперт акцентирует внимание на том, что аэродромов базирования таких машин всего два и калужский намного ближе к Украинской границе.
Сергей ПЕТРОВ
13:34 сегодня
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В среду, 10 июля, военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке, Михаил Ходаренок прокомментировал одну из главных новостей этой недели – попытку угона ракетоноцса ТУ-22М3.

По его словам, на данный момент эти самолеты базируются на двух аэродромах – Белая Иркутской области и Шайковка в Калужской.

- Есть основания предполагать (на данном этапе это не более чем версия), что попытка угона боевой машины предпринималась на аэродроме Шайковка, - пишет Ходаренок. - С аэродрома Белая до Украины надо все же лететь практически через всю страну.

Также полковник указывает на то обстоятельство, что в одиночку угнать такой самолет очень проблематично.

Для этого в план должны быть посвящены почти все члены экипажа, особенно штурман-навигатор. Именно он, по словам Ходатенка по большому счету и управляет полетом.

- Так что нельзя исключать, что круг лиц, подозреваемых в угоне боевой машины, может и расшириться, - подытоживает эксперт

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15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
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