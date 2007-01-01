Над Калужской областью заметили НЛО
Им оказалась ракета-носитель Arianе 6.
В ночь на 10 июля многие жители Калужской области заметили в небе яркое и довольно странное свечение.
Многие испугались инопланетного нашествия, однако все обошлось - непонятным объектом была ракета, которую запустили из Южной Америки.
Ее было видео также в Тульской, Брянской, Ростовской и других областях. Узор, который создали выхлопные газы Ariane 6, сравнили с имперским истребителем из фильма «Звездные войны». Как сообщают РИА Новости, ракета-носитель должна была запустить несколько спутников, но на одном из витков не сработал двигатель, который должен был свести ракету с орбиты.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
ТОП народных новостей
За месяц
Дарья Суханова
0 1379
Комментарий дня
Колумнисты