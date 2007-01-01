Над Калужской областью заметили НЛО

Им оказалась ракета-носитель Arianе 6.

В ночь на 10 июля многие жители Калужской области заметили в небе яркое и довольно странное свечение.

Многие испугались инопланетного нашествия, однако все обошлось - непонятным объектом была ракета, которую запустили из Южной Америки.

Ее было видео также в Тульской, Брянской, Ростовской и других областях. Узор, который создали выхлопные газы Ariane 6, сравнили с имперским истребителем из фильма «Звездные войны». Как сообщают РИА Новости, ракета-носитель должна была запустить несколько спутников, но на одном из витков не сработал двигатель, который должен был свести ракету с орбиты.