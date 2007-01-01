Калужская область получила право ввести туристический налог

Соответствующий закон рассмотрела Госдума.

Вечером вторника, 9 июля, о новом законе сообщил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий СКЛЯР.

- Законопроект прошёл второе, основное чтение, - говорит Скляр. - Налог будет 100% зачисляться в муниципальные бюджеты. Мы об этом не раз говорили. Я всегда поддерживал саму идею. Введение туристического налога в Калужской области даст возможность получать дополнительные доходы для развития инфраструктуры наших городов.

При этом особо подчеркивается, что это не курортный сбор, а именно налог. То есть платить будут не туристы, а объекты размещения – гостиницы, владельцы квартир. Его размер будут определять региональные власти.

Сегодня, 10 июля, Госдума рассмотрит и примет его в окончательном, третьем чтении.

Нововведение начнет работать с 1 января 2025 года.