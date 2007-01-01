«Может случиться беда»: калужане пожаловались на сломанную канализационную решетку

В редакцию обратилась читательница с просьбой о помощи.

- На улице Азаровской при выезде с улицы Терепецкий проезд между 33 и 35 домом на дороге сломана решетка. Однажды туда кто-нибудь туда провалится, может случиться беда.

Мы обратились с городскую управу. Там данный запрос пообещали взять в работу, после чего отметили, что непонятно, кому принадлежит ливневка и для устранения проблемы нужно время.