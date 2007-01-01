Ложная паника жителя заставила главу района в Калужской области впустую потратить время

Во вторник, 9 июля, в администрацию Малоярославецкого района поступило видео - якобы в Максимовский пруд слили какую-то жидкость.

Глава администрации Вячеслав Панфёров с коллегами лично выехал на место.

Выяснилось, что вода имеет зеленоватый оттенок, однако это, вероятнее всего, следствие жаркой погоды и цветения. Мора рыбы не обнаружено.

- Пообщались с людьми, которые постоянно здесь отдыхают. Сказали, что вода всегда такая, - пишет Панферов в своем телеграм-канале. - Взяли на всякий случай пробу на анализ.