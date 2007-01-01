В Тарусском районе хоронят погибшего на СВО десантника – уроженца Украины

Михаил Микулец был награжден медалью «За отвагу».

В среду, 10 июля, в селе Вознесенье Тарусского района простятся с местным жителем, погибшим на Украине.

Михаил Микулец 15 июня отметил 31-летие.

- Парень любил семью. Был предан России, - говорит глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. - Мужественным воином останется в памяти каждого. Искренние соболезнования отцу Владимиру Михайловичу, который воспитал сына настоящим патриотом. Низкий поклон! Вечная память герою современности. Вечная слава!

Михаил родился в Закарпатской области Украины и ушел на фронт в ноябре этого года, заключив контракт с Минобороны России. Служил наводчиком штурмовой роты парашютно-десантного полка, погиб 22 июня. За боевые заслуги был награжден медалью «За отвагу».

Прощание с Михаилом Владимировичем состоится сегодня, 10 июля, в 12.00 в Церкви Вознесения Господня в селе Вознесенье.