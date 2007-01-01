В Калуге начали принимать заявки на обучение от желающих поступить в IT-колледж цифровых технологий «Академии ТОР»

Этот международный колледж является частью «Компьютерной Академии TOP», которая уже более двадцати лет занимается образованием в области IT.

Набор в колледж открыт для изучения наиболее перспективных и востребованных направлений. Обучение проходит очно в Калуге.

Колледж IT TOP отличается от других учреждений профессионального образования тем, что формат обучения полностью адаптирован к новым реалиям российской образовательной системы. Вместо большого количества теории здесь используется 100% практико-ориентированный подход. Ученики строят обучение вокруг своих собственных проектов, что позволяет им создать личное портфолио.

Кроме того, колледж IT TOP тесно сотрудничает с существующей сферой IT, уже с первого курса обучения студенты посещают штаб-квартиры ведущих ИТ-компаний, которые являются партнерами «Компьютерной Академии TOP». При создании программ обучения, также прибегают к действующим ИТ-экспертам. Еще одним ключевым отличием колледжа «Академии ТОР» является индивидуальный подход к каждому студенту, который организуется в небольших группах до 16 человек.

В рамках академии были открыты общеобразовательные школы, клубы английского языка и дополнительное профессиональное образование для разных возрастных групп. Год назад был запущен новый проект – колледж с государственным дипломом, который предоставляет возможность получения профессионального образования.

На данный момент колледж IT TOP принимает заявки на четыре направления: «Разработка программного обеспечения», «Компьютерная графика и дизайн», «Сеть и кибербезопасность» и «Цифровой маркетинг, медиа и пиар». Все специальности обладают объемной программой обучения, которая дает прочный фундамент, с которым выпускники смогут продолжить свое обучение или саморазвиваться в дальнейшем.

Преподавательский состав колледжа «Академии ТОР» является еще одной гордостью этого учебного заведения. Каждый преподаватель является практикующим экспертом в своей дисциплине, что позволяет студентам колледжа обучаться самым современным знаниям без скучных лекций.

Колледж IT TOP обладает статусом и репутацией на рынке образовательных услуг и дорожит ими. Как и в других учреждениях профессионального образования, здесь существует отчисление по причине неуспеваемости, но пока к нему не прибегали. Ученики охотно проводят время в уютных аудиториях, оборудованных современной техникой, где трудятся над созданием проектов и играют в настольные игры или Xbox.

В сентябре 2024 года IT-колледж уже 2 год открывает свои двери для студентов.

Узнать, что ждет будущих студентов, как выглядит обитель цифровых знаний, можно на дне открытых дверей.

Мероприятие пройдет 12 июля в 18.30 по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 8, оф. 303

Регистрация по ссылке или по телефону 8 (4842) 21-80-08