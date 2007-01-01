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Новость дня Общество

В Калуге начали принимать заявки на обучение от желающих поступить в IT-колледж цифровых технологий «Академии ТОР»

Этот международный колледж является частью «Компьютерной Академии TOP», которая уже более двадцати лет занимается образованием в области IT.
08:00 сегодня
0 156
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Набор в колледж открыт для изучения наиболее перспективных и востребованных направлений. Обучение проходит очно в Калуге.

Колледж IT TOP отличается от других учреждений профессионального образования тем, что формат обучения полностью адаптирован к новым реалиям российской образовательной системы. Вместо большого количества теории здесь используется 100% практико-ориентированный подход. Ученики строят обучение вокруг своих собственных проектов, что позволяет им создать личное портфолио.

Кроме того, колледж IT TOP тесно сотрудничает с существующей сферой IT, уже с первого курса обучения студенты посещают штаб-квартиры ведущих ИТ-компаний, которые являются партнерами «Компьютерной Академии TOP». При создании программ обучения, также прибегают к действующим ИТ-экспертам. Еще одним ключевым отличием колледжа «Академии ТОР» является индивидуальный подход к каждому студенту, который организуется в небольших группах до 16 человек.

В рамках академии были открыты общеобразовательные школы, клубы английского языка и дополнительное профессиональное образование для разных возрастных групп. Год назад был запущен новый проект – колледж с государственным дипломом, который предоставляет возможность получения профессионального образования.

На данный момент колледж IT TOP принимает заявки на четыре направления: «Разработка программного обеспечения», «Компьютерная графика и дизайн», «Сеть и кибербезопасность» и «Цифровой маркетинг, медиа и пиар». Все специальности обладают объемной программой обучения, которая дает прочный фундамент, с которым выпускники смогут продолжить свое обучение или саморазвиваться в дальнейшем.

Преподавательский состав колледжа «Академии ТОР» является еще одной гордостью этого учебного заведения. Каждый преподаватель является практикующим экспертом в своей дисциплине, что позволяет студентам колледжа обучаться самым современным знаниям без скучных лекций.

Колледж IT TOP обладает статусом и репутацией на рынке образовательных услуг и дорожит ими. Как и в других учреждениях профессионального образования, здесь существует отчисление по причине неуспеваемости, но пока к нему не прибегали. Ученики охотно проводят время в уютных аудиториях, оборудованных современной техникой, где трудятся над созданием проектов и играют в настольные игры или Xbox.

В сентябре 2024 года IT-колледж уже 2 год открывает свои двери для студентов.

Узнать, что ждет будущих студентов, как выглядит обитель цифровых знаний, можно на дне открытых дверей.

Мероприятие пройдет 12 июля в 18.30 по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 8, оф. 303

Регистрация по ссылке или по телефону 8 (4842) 21-80-08

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Лента комментариев
alexb82

Пожалуйста, указывайте год.

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08:08 сегодня
4 1052
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Все эти пиар акции с "выходом в народ", никому не нужны.

...
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«Пожалуйста, пройдитесь у нас!», - калужане просят Денисова гулять утром по их улицам
06:52 сегодня
1 1280
sergey_l

Балаболы. 😀

...
Авто и транспорт
На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге рабочие только готовятся к запуску серийного производства
20:33 09.07
4 1052
Эльвира Бартенева

Если ремонт на съемной квартире, то можно договориться с хозяевами о компенсации затрат (из арендной платы). Всем хорошо, и хозяевам квартиры то-же. Квартиру не "убивают" а заботятся о ней...

...
Общество
Сам себе дизайнер: калужане сделали ремонт в скандинавском стиле
19:25 09.07
137 12552
VGA

Удивительно, что возбудились на содержание дороги. Обычно, в таких случаях виноват стрелочник тракторист. Нарушил, подверг опасности, организовал съемки, в конце концов - дорогу испортил. )

...
Происшествия
К слежению за делом перевозки бабушки в ковше присоединилась калужская прокуратура
18:26 09.07
3 1504
andrey3559

Шапша еще в июне запустил производство😀

...
Авто и транспорт
На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге рабочие только готовятся к запуску серийного производства
18:03 09.07
4 1052
Елисей Цуканов

дорого только у чиновников есть,к их домам.А остальные,протоптали там и ездите.Будете помирать,вот с помощью простых людей,на тракторе и проедете к дороге,куда скорая доедет

...
Происшествия
К слежению за делом перевозки бабушки в ковше присоединилась калужская прокуратура
17:52 09.07
3 1504
Елисей Цуканов

Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада

...
Происшествия
Власти Калуги провели штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
17:49 09.07
4 1214
mrTJohn

Он сказал "Поехали" и махнул рукой.

...
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Власти Калуги провели штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
17:39 09.07
4 1214
mrTJohn

Из мира, когда допотопные кукурузники орашали поля, мы шагнули в мир, когда гордостью стали бомбардировщики опережающие свое время.

...
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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Н.Влюбчивый

Меня удивляет почему безголовые бездельники организовавшие вырубку деревьев на склоне до сих по находятся при власти.

...
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