В Калужской области заготовили на 20 тысяч тонн больше корма, чем в прошлом году
О темпах заготовки кормов на зимний период сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
-Калужские земледельцы используют каждый погожий день, чтобы обеспечить животных кормами на зимний период. К настоящему времени заготовлено 20 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил губернатор.
На данный момент собрали 25 тысяч тонн сена,19 тысяч тонн силоса и 283 тысячи тонн сенажа.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...