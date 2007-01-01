В Калужской области заготовили на 20 тысяч тонн больше корма, чем в прошлом году

Лидируют Малоярославецкий, Медынский и Перемышльский районы.

О темпах заготовки кормов на зимний период сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

-Калужские земледельцы используют каждый погожий день, чтобы обеспечить животных кормами на зимний период. К настоящему времени заготовлено 20 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил губернатор.

На данный момент собрали 25 тысяч тонн сена,19 тысяч тонн силоса и 283 тысячи тонн сенажа.