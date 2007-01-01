Жителей Калужской области приглашают на «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»
В грядущие выходные у стен монастыря Оптина Пустынь гости проекта смогут посмотреть на театральные постановки, концерты, послушать дискуссии на актуальные темы традиционных ценностей.
Также в программе есть тематические кинопоказы и литературные блоки «Звёзды читают Достоевского».
Организаторы проекта делают особый акцент на том, что поездка в Оптину Пустынь стала для Федора Михайловича Достоевского рубежным моментом в жизни.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...