Слепцовы-Стародубцевы из Калужской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Результаты стали известны в понедельник, 8 июля.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». За победу боролись участники от 5 до 94 лет.

В финале встретились 300 команд. Слепцовы-Стародубцевы оказались в числе 32-х семей-победителей. Их команда состояла из девяти человек – самому младшему два года, а самому старшему – 80 лет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил победителей.

- Благодарю Слепцовых-Стародубцевых за то, что создали такую крепкую, дружную, любящую семью и за возможность годиться вами на уровне всей России, - отметил Шапша.

Все победители получили сертификаты на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение условий жилья.