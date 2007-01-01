Слепцовы-Стародубцевы из Калужской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». За победу боролись участники от 5 до 94 лет.
В финале встретились 300 команд. Слепцовы-Стародубцевы оказались в числе 32-х семей-победителей. Их команда состояла из девяти человек – самому младшему два года, а самому старшему – 80 лет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил победителей.
- Благодарю Слепцовых-Стародубцевых за то, что создали такую крепкую, дружную, любящую семью и за возможность годиться вами на уровне всей России, - отметил Шапша.
Все победители получили сертификаты на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение условий жилья.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....