Жители Калужской области победили в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года-2024»
Семья заняла первое место в номинации "Трудовая династия". Конкурс прошел в рамках нацпроекта "Демография", проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.
Супруги познакомились еще будучи студентами техникума. Они нашли друг друга на танцплощадке в парке культуры и отдыха.
Владимир Мамин проработал на тепловозостроительном заводе 50 лет, ему было присвоено звание «Лучший конструктор завода». Здесь трудились многие его родственники.
Александра Мамина проработала на этом же предприятии более 35 лет. Сюда же устроились сыновья Маминых - старший работает слесарем, а младший трудится в бюро технического контроля.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....