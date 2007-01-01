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Общество

Жители Калужской области победили в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года-2024»

Владимир и Александра Мамины вместе уже 55 лет.
Софья Фирсова
11:43 сегодня
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Пресс-служба правительства Калужской области
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Семья заняла первое место в номинации "Трудовая династия". Конкурс прошел в рамках нацпроекта "Демография", проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Супруги познакомились еще будучи студентами техникума. Они нашли друг друга на танцплощадке в парке культуры и отдыха.

Владимир Мамин проработал на тепловозостроительном заводе 50 лет, ему было присвоено звание «Лучший конструктор завода». Здесь трудились многие его родственники.

Александра Мамина проработала на этом же предприятии более 35 лет. Сюда же устроились сыновья Маминых - старший работает слесарем, а младший трудится в бюро технического контроля.

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Лента комментариев
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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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