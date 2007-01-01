Жители Калужской области победили в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года-2024»

Владимир и Александра Мамины вместе уже 55 лет.

Семья заняла первое место в номинации "Трудовая династия". Конкурс прошел в рамках нацпроекта "Демография", проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Супруги познакомились еще будучи студентами техникума. Они нашли друг друга на танцплощадке в парке культуры и отдыха.

Владимир Мамин проработал на тепловозостроительном заводе 50 лет, ему было присвоено звание «Лучший конструктор завода». Здесь трудились многие его родственники.

Александра Мамина проработала на этом же предприятии более 35 лет. Сюда же устроились сыновья Маминых - старший работает слесарем, а младший трудится в бюро технического контроля.