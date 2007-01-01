«Пожалуйста, пройдитесь у нас!», - калужане просят Денисова гулять утром по их улицам

Воспринятые некоторыми с иронией утренние прогулки городского головы Калуги по Калуге, набирают популярность.

Личный осмотр территории областного центра и видео поручения службам, стали действенным инструментом улучшения благоустройства.

По какой улице пройдет Денисов в следующее утро держится в тайне, что добавляет тонуса управляющим компаниям и организациям, призванным следить за чистотой и порядком.

Обзор четырех последних прогулок, с 5 по 8 июля 2024 года показывает, что не всегда доклады в кабинетах соответствуют реальной обстановке.

Заплатки на дорогах

На пересечении улиц Тульской и Степана Разина Калугатеплосеть проводила работы, и, как бывает нередко, «забыла» прибрать за собой. Такие засыпанные заплатки на дорогах и тротуарах встречаются в Калуге, красуются порой месяцами.

- Нужно как можно быстрее восстанавливать за собой разрушенные элементы благоустройства, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Прошу Калугатеплосеть провести работу с подрядчиком на этой неделе. Улица Тульская, 76.

- Вот такое заманчивое предложение по работе, - иронизирует в видео градоначальник.

По всему видно, самому Денисову понравилась такая форма работы. Тут и отличная утренняя разминка, и возможность реально оценить качество благоустройства конкретной территории. Причем, у так называемых подведов, в этом случае полностью отрезается возможность каким-то образом замылить ситуацию. Все видно не только градоначальнику, но и всем жителям Калуги.

Кстати, на той же Тульской городской голова поручил УК немедленно очистить стены домов от незаконных надписей и убрать мусор.

- Хорошо, хоть траву покосили, но мусор – это не дело, - комментирует Денисов.

Одежда на помойках

В следующее утро в глаза градоначальнику бросились развешанные на ограждении мусорных площадок на улице Максима Горького старые вещи. Такое часто можно увидеть в городе. Сердобольные калужане не выбрасывают пришедшую в негодность одежду и обувь, а аккуратно развешивают ее около мусорных баков.

Мол, зачем, может пригодится кому. Порыв человеколюбия понятен, однако, порой эти тряпки висят долгое время, а то и вовсе оказываются разбросаны вокруг мусорных площадок.

- Понятно, что эти вещи уже не нужны, но и здесь им точно не место, - комментирует в видео Денисов. - Мы обязательно опубликуем места в городе, где принимают ненужную одежду для того, чтобы поддержать самых нуждающихся. Поэтому прошу вас обратить внимание на этот адресный перечень и сдавать ненужные вещи именно туда.

Правда, когда будет опубликован адресов для сдачи старой одежды градоначальник не уточнил. Впрочем, прием старых вещей производится в нескольких пунктах Калуги. Они расположены на улицах Карачевская, Автомобильная и Георгиевская.

Про вывески

О едином формате магазинных вывесок говорится уже давно. В горуправе даже приняты их стандарты. Однако до сих пор каждый владелец вешает название своего заведения или магазина, зачастую, согласно собственных представлений о красоте и дизайне.

На одну из таких креативных вывесок обратил внимание городской голова, проходя утром по улице Суворова. Там, напротив реставрируемого храма Косьмы и Дамиана ремонтируется магазинчик.

- Как раз то самое время, когда можно вмешаться и все вывески оформить в соответствии с нашим городским дизайн-кодом, я уверен, что служба нашего сектора главного архитектора справится с этой задачей, свяжется с собственниками и сделает все, как положено, - дал видео поручение городской голова.

Дорожная пыль в прошлом

Еще один адрес, где прогулялся Денисов в конце прошлой недели – улица Черносвитенская. Правда здесь вопрос не в мусоре и не в вывесках. Вдоль деревни реконструируется два километра дороги. Ее ремонтируют по специальной технологии.

- Здесь мы работаем методом холодной регенерации, если коротко – ресайклинг, - поясняет Дмитрий Денисов. - Технология современная, используем её на городских дорогах, где нет подземных коммуникаций. В результате получим прочное покрытие, на которое в дальнейшем уложат асфальт.

Однако, у этого метода есть и обратная сторона. Посыпанное цементом основание должно несколько дней отлежаться. В это время для жителей деревни были нелегкие времена. Это признает и сам градоначальник.

- Так много жалоб от калужан поступило в связи с технологией, - признается Денисов. - Она, конечно, такую неприятную особенность имеет. Но все-таки овчинка стоила выделки. Однозначно.

Сегодня все беды жителей Черносвитино позади, первый слой асфальта полностью уложен.

- В итоге основание у нас теперь крепкое, я думаю, прослужит оно долго, - заверил представитель подрядчика. - Кроме этого, мы решили положить два слоя асфальта. Нижний слой будет у нас 5 сантиметров, а верхний - 4 сантиметра.

Кроме этого, Дмитрий Денисов поручил рассмотреть возможность ограничения скорости движения авто и мототранспорта по этой приведенной в порядок дороге.