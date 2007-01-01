Калужан приглашают принять участие в акции «Культурная суббота»
Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», которая направлена на популяризацию традиций народов РФ проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В 2024 году акцию посвятили народным сказкам, проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.
Школьникам со всей страны предлагают записать видео с прочтением сказки. Всего в конкурсе представлены три номинации: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка».
Заявку на участие можно составить по ссылке. Комиссия отберет 30 лучших видео, которые опубликуют на этом же сайте.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....