Калужан приглашают принять участие в акции «Культурная суббота»

Она пройдет с 10 по 30 июля.

Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», которая направлена на популяризацию традиций народов РФ проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В 2024 году акцию посвятили народным сказкам, проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Школьникам со всей страны предлагают записать видео с прочтением сказки. Всего в конкурсе представлены три номинации: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка».

Заявку на участие можно составить по ссылке. Комиссия отберет 30 лучших видео, которые опубликуют на этом же сайте.