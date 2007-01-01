Жителя Обнинска посмертно наградили Орденом Мужества

В понедельник, 8 июля, администрация наукограда сообщила о гибели на Украине жителя города.

Старший лейтенант Андрей Злобин указом Президента РФ Владимира Путина был посмертно награжден Орденом Мужества.

Подробностей о подвиге жителя Калужской области не сообщаются. Говорится только, что он погиб 26 июня, а службу проходил на должности командира минометного взвода. Служил по контракту с 24 апреля 2024-го.

В тот же день, в понедельник, 8 июля, в Перемышльском районе состоялось прощание еще с одним погибшим в зоне СВО. Местный житель Владимир Самохин погиб также 26 июня. Он ушел на спецоперацию добровольцем в октябре 2023 года.