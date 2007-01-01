Жителя Обнинска посмертно наградили Орденом Мужества
В понедельник, 8 июля, администрация наукограда сообщила о гибели на Украине жителя города.
Старший лейтенант Андрей Злобин указом Президента РФ Владимира Путина был посмертно награжден Орденом Мужества.
Подробностей о подвиге жителя Калужской области не сообщаются. Говорится только, что он погиб 26 июня, а службу проходил на должности командира минометного взвода. Служил по контракту с 24 апреля 2024-го.
В тот же день, в понедельник, 8 июля, в Перемышльском районе состоялось прощание еще с одним погибшим в зоне СВО. Местный житель Владимир Самохин погиб также 26 июня. Он ушел на спецоперацию добровольцем в октябре 2023 года.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....