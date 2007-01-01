В архиве Калужской области искать и распознавать документы будет искусственный интеллект
В понедельник, 8 июля, на заседании регионального правительства заместитель губернатора – руководитель администрации Карина Башкатова говорила о развитии архивной службы региона.
В планах – создание единой системы государственных, муниципальных и ведомственных архивов региона.
Кроме прочего, разрабатывают внедрение искусственного интеллекта в поиске и распознавании документов архива.
Сегодня в архивах региона 2 701 587 дел.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
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