В сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать: молодежь выбирает «Мираторг»

Вопреки стереотипам, в сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать и развиваться. Причем место в отрасли найдется не только агрономам и механизаторам, но и айтишникам, микробиологам, экономистам и управленцам. Да и статистика последних лет неумолима – молодые люди всё чаще выбирают профессии в агропроме. Чем молодежь привлекает сельское хозяйство и какие перспективы они видят в отрасли, мы узнали у специалистов компании «Мираторг».

Первые эмоции – полный шок

Именно так описывает своё состояние в первый рабочий день Анастасия Шляхова из Белгородской области. Только представьте: огромный свиноводческий комплекс, 50 тысяч животных, бесконечный поток информации от коллег и руководителей и она – тогда ещё 19-летняя студентка ветеринарного факультета.

- Конечно, поначалу было сложно. Боялась не справиться, пугали масштабы работы. Но благодаря коллегам достаточно быстро освоилась. Здесь, да и на других площадках холдинга, работают замечательные люди: к ним всегда можно обратиться за советом и помощью или, например, предложить свои идеи. За четыре года работы здесь я приобрела не только новый опыт и знания, но и нашла друзей. Вместе мы проводим свободное время, участвуем в корпоративных мероприятиях, занимаемся спортом.

В следующем году Настя будет защищать диплом. Признается, что учёба дается легко во многом как раз благодаря возможности совмещать её с работой. Получил теоретические знания в вузе – тут же закрепил на практике на ферме. Таких целеустремленных и амбициозных сотрудников в компании ценят: в прошлом году девушка получила повышение и стала старшим ветеринарным врачом.

- Я рада, что у меня есть возможность заниматься любимым делом и строить карьеру. Да и материальная составляющая имеет большое значение: немногие мои сверстники, которые выбрали «офисную» профессию, могут похвастаться такой хорошей зарплатой, регулярными премиями и другими бонусами.

Здесь ты видишь результаты своей работы и можешь гордиться ими

Антон Дмитренко из Курской области недавно отпраздновал совершеннолетие и первую годовщину работы в агрохолдинге. Ещё студентом молодой человек пришел на суджанскую площадку «Мираторга» для прохождения практики по направлению агрономии. Затем была стажировка и в конечном итоге остался работать на постоянной основе.

-Агрономия меня всегда привлекала. Это сложно выразить словами, но, когда ты видишь результаты своих трудов – вспаханное поле, первые всходы, урожай – это вызывает чувство гордости. Даже несмотря на то, что сейчас горячая пора и времени на отдых остается мало, работа всё равно приносит удовольствие. Кроме того, здесь я многому учусь от коллег, набираюсь опыта и практических знаний, осваиваю разную технику.

Планы у молодого человека грандиозные: успешно завершить обучение, построить карьеру, стать руководителем. И обязательно продолжать гордиться своей работой.

Статус имеет значение

А вот для Елены Гунько – специалисту по подбору персонала из Москвы - ключевыми при собственном трудоустройстве стали сразу несколько факторов. Во – первых, искреннее желание помогать людям.

- Поиск работы – это всегда определенный стресс для человека. Собеседования, встречи с рекрутерами и потенциальными руководителями - это выход из зоны комфорта. Я стараюсь этот процесс максимально сгладить и сделать приятным для обеих сторон. Мне нравится общаться с людьми, узнавать их, раскрывать потенциал, находить сильные стороны и предлагать вакансию, подходящую конкретному соискателю. Это как головоломка, в которой все детали должны совпадать. Или обратная ситуация, когда нужно удержать хорошего специалиста в компании. Приходится иногда действовать не стандартно, находить новые решения. Мне нравится, что «Мираторг» ценит своих сотрудников и готов идти навстречу.

Свою роль сыграл и статус крупнейшего агрохолдинга с мировым именем. В России, пожалуй, нет человека, который не слышал о «Мираторге». Продукцию компании знают и любят, а на предприятиях работает свыше 43 тысяч человек!

- Карьера здесь – это про уверенность в завтрашнем дне, про стабильность и надежность. Я знаю, что у меня достойная полностью белая зарплата, оплачиваемые больничные и отпуска, корпоративные скидки на продукцию и многие другие привилегии. Кроме того, можно обучаться внутри компании, расти по карьерной лестнице, пробовать свои силы в новых направлениях.

Семейные ценности в основе корпоративной культуры

Год семьи стартовал в стране с первого января. А в «Мираторге» - не заканчивается никогда. В этом на личном опыте убедилась Виктория Чернова из Корочанского района Белгородской области Восемь лет назад девушка по совету мужа устроилась на работу в агрохолдинг. Сначала трудилась менеджером в планово-производственном отделе, затем перешла на должность мастера в подразделение убоя и переработки.

- А потом в нашей семье случилось пополнение. Радостное событие, которое полностью перевернуло нашу жизнь. Я, как любая молодая мама, переживала о возможных трудностях. Например, что финансово будет непросто. Или что придется забыть о карьере и полностью посвятить себя дочке. Но «Мираторг» и здесь на несколько шагов впереди. Когда ребенок подрос, мы получили место в корпоративном детском саду «Уютный». Малыши здесь окружены заботой и любовью. Изучают дошкольную программу, занимаются спортом, музыкой, танцами. А у меня появилась возможность выйти на работу и продолжить строить карьеру.

Корпоративная жизнь на предприятии тоже кипит. Профессиональные праздники, конкурсы профмастерства, спортивные соревнования – скучать не приходится. Например, супруг Виктории Сергей Чернов регулярно играет в составе футбольной и волейбольной команд «Мираторга». И, конечно, всегда в первых рядах группы поддержки его главные болельщики – его семья.