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В сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать: молодежь выбирает «Мираторг»

15:52 сегодня
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Вопреки стереотипам, в сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать и развиваться. Причем место в отрасли найдется не только агрономам и механизаторам, но и айтишникам, микробиологам, экономистам и управленцам. Да и статистика последних лет неумолима – молодые люди всё чаще выбирают профессии в агропроме. Чем молодежь привлекает сельское хозяйство и какие перспективы они видят в отрасли, мы узнали у специалистов компании «Мираторг».

Первые эмоции – полный шок

Именно так описывает своё состояние в первый рабочий день Анастасия Шляхова из Белгородской области. Только представьте: огромный свиноводческий комплекс, 50 тысяч животных, бесконечный поток информации от коллег и руководителей и она – тогда ещё 19-летняя студентка ветеринарного факультета.

- Конечно, поначалу было сложно. Боялась не справиться, пугали масштабы работы. Но благодаря коллегам достаточно быстро освоилась. Здесь, да и на других площадках холдинга, работают замечательные люди: к ним всегда можно обратиться за советом и помощью или, например, предложить свои идеи. За четыре года работы здесь я приобрела не только новый опыт и знания, но и нашла друзей. Вместе мы проводим свободное время, участвуем в корпоративных мероприятиях, занимаемся спортом.

В следующем году Настя будет защищать диплом. Признается, что учёба дается легко во многом как раз благодаря возможности совмещать её с работой. Получил теоретические знания в вузе – тут же закрепил на практике на ферме. Таких целеустремленных и амбициозных сотрудников в компании ценят: в прошлом году девушка получила повышение и стала старшим ветеринарным врачом.

- Я рада, что у меня есть возможность заниматься любимым делом и строить карьеру. Да и материальная составляющая имеет большое значение: немногие мои сверстники, которые выбрали «офисную» профессию, могут похвастаться такой хорошей зарплатой, регулярными премиями и другими бонусами.

Здесь ты видишь результаты своей работы и можешь гордиться ими

Антон Дмитренко из Курской области недавно отпраздновал совершеннолетие и первую годовщину работы в агрохолдинге. Ещё студентом молодой человек пришел на суджанскую площадку «Мираторга» для прохождения практики по направлению агрономии. Затем была стажировка и в конечном итоге остался работать на постоянной основе.

-Агрономия меня всегда привлекала. Это сложно выразить словами, но, когда ты видишь результаты своих трудов – вспаханное поле, первые всходы, урожай – это вызывает чувство гордости. Даже несмотря на то, что сейчас горячая пора и времени на отдых остается мало, работа всё равно приносит удовольствие. Кроме того, здесь я многому учусь от коллег, набираюсь опыта и практических знаний, осваиваю разную технику.

Планы у молодого человека грандиозные: успешно завершить обучение, построить карьеру, стать руководителем. И обязательно продолжать гордиться своей работой.

Статус имеет значение

А вот для Елены Гунько – специалисту по подбору персонала из Москвы - ключевыми при собственном трудоустройстве стали сразу несколько факторов. Во – первых, искреннее желание помогать людям.

- Поиск работы – это всегда определенный стресс для человека. Собеседования, встречи с рекрутерами и потенциальными руководителями - это выход из зоны комфорта. Я стараюсь этот процесс максимально сгладить и сделать приятным для обеих сторон. Мне нравится общаться с людьми, узнавать их, раскрывать потенциал, находить сильные стороны и предлагать вакансию, подходящую конкретному соискателю. Это как головоломка, в которой все детали должны совпадать. Или обратная ситуация, когда нужно удержать хорошего специалиста в компании. Приходится иногда действовать не стандартно, находить новые решения. Мне нравится, что «Мираторг» ценит своих сотрудников и готов идти навстречу.

Свою роль сыграл и статус крупнейшего агрохолдинга с мировым именем. В России, пожалуй, нет человека, который не слышал о «Мираторге». Продукцию компании знают и любят, а на предприятиях работает свыше 43 тысяч человек!

- Карьера здесь – это про уверенность в завтрашнем дне, про стабильность и надежность. Я знаю, что у меня достойная полностью белая зарплата, оплачиваемые больничные и отпуска, корпоративные скидки на продукцию и многие другие привилегии. Кроме того, можно обучаться внутри компании, расти по карьерной лестнице, пробовать свои силы в новых направлениях.

Семейные ценности в основе корпоративной культуры

Год семьи стартовал в стране с первого января. А в «Мираторге» - не заканчивается никогда. В этом на личном опыте убедилась Виктория Чернова из Корочанского района Белгородской области Восемь лет назад девушка по совету мужа устроилась на работу в агрохолдинг. Сначала трудилась менеджером в планово-производственном отделе, затем перешла на должность мастера в подразделение убоя и переработки.

- А потом в нашей семье случилось пополнение. Радостное событие, которое полностью перевернуло нашу жизнь. Я, как любая молодая мама, переживала о возможных трудностях. Например, что финансово будет непросто. Или что придется забыть о карьере и полностью посвятить себя дочке. Но «Мираторг» и здесь на несколько шагов впереди.  Когда ребенок подрос, мы получили место в корпоративном детском саду «Уютный». Малыши здесь окружены заботой и любовью. Изучают дошкольную программу, занимаются спортом, музыкой, танцами. А у меня появилась возможность выйти на работу и продолжить строить карьеру.

Корпоративная жизнь на предприятии тоже кипит. Профессиональные праздники, конкурсы профмастерства, спортивные соревнования – скучать не приходится. Например, супруг Виктории Сергей Чернов регулярно играет в составе футбольной и волейбольной команд «Мираторга». И, конечно, всегда в первых рядах группы поддержки его главные болельщики – его семья.

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Лента комментариев
Василёк

это не просить нужно, а требовать. И делать это должна была бы прокуратура. Это, конечно, если бы мы жили в правовом демократическом государстве.

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22:42 07.07
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Василёк

что-то все забыли про то, что у нас еще полном ходом должна лететь очистка водохранки. Вот даже баржа стоит, а толку ?

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
22:41 07.07
5 6508
harier

Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
19:54 07.07
5 6508
Tomer Savoia

Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала.

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
17:02 07.07
5 6508
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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16:01 07.07
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Потрачено

В июле исполнилось 10 лет с начала этого ада, под названием "вторая очередь гмик". 10 (десять) лет горожане лишены возможности нормального спуска по лестнице от парка Циолковского к набережной. Это уже не прорыв и даже не рывок...

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
15:29 07.07
5 6508
Елисей Цуканов

Все развалено,заросшее,грязное..Склон 1.5 года уже в таком состояние,и даже не пытаются делать,если не кривые и жадные руки чиновников Калужских,склон еще 100 лет простоял бы в том состояние,котором был ранее..

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15:16 07.07
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Елисей Цуканов

ПОКА руки кривые не дошли,все было целое.До сих пор склон стоял бы в хорошем состояние,и еще простоял бы 100 лет,все удалили,хрен что сделали,и бросили,уже 1.5 год в таком состояние

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
15:07 07.07
5 6508
Андрей Ермишин

Может грамотного руководителя назначить чтобы ерунду не говорил а предпринимал реальные меры по защите людей?

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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Комментарий дня
Василёк

что-то все забыли про то, что у нас еще полном ходом должна лететь очистка водохранки. Вот даже баржа стоит, а толку ?

...
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